Bologna: Thiago Motta, non abbiamo tempo per lamentarci

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - L'emergenza non allenta la morsa, il Bologna di Thiago Motta dovrà fare i conti a sabato, a Genova contro la Sampdoria, con numerose assenze: "Gli infortunati stanno migliorando ma non sono ancora pronti. Quindi sabato verranno con noi i primavera Raimondo e Pyyhtia", annuncia Thiago Motta nella conferenza stampa.

Niente Arnautovic (squalificato), Bonifazi, Sansone, Soumaoro e Zirkzee, quindi, ma l'allenatore non vuole alibi: "Non abbiamo tempo per lamentarci, il gruppo ha reagito bene alla sconfitta con il Monza e saremo al massimo per la sfida contro la Sampdoria. E poi davanti abbiamo tanti possibili titolari comunque". Motta potrebbe rilanciare in attacco Barrow, giocatore in crisi in cerca di rilancio: "Abbiamo ancora un allenamento, può giocare esterno o punta. Vedremo domani". Le alternative portano a Soriano o Ferguson falso nove, dato il ritorno a pieno regime di Medel in mediana.

Serve una vittoria per rimanere in corsa per il settimo posto: "Siamo tutti impegnati per dare il massimo, per la nostra gente e per la nostra città", spiega al riguardo Motta, che poi chiosa con i ringraziamenti a Stankovic, suo ex compagno ai tempi dell'Inter del triplete: "Deki è stato un grande compagno.

Lo ammiro tantissimo, mi ha aiutato molto quando eravamo insieme, io ero più giovane, lui era all'Inter da tempo e mi ha aiutato ad inserirmi meglio". A preoccuparlo è la sua Sampdoria: "Arrivano da un buon momento, sabato dovremo fare una grande partita, correggendo gli errori commessi con il Monza". (ANSA).