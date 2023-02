Pnrr: accordo tra Finanza e comuni Appennino bolognese

Un protocollo d'intesa per monitorare e vigilare sull'attuazione dei progetti di investimento e delle opere pubbliche finanziati con risorse del Pnrr e del relativo Fondo Complementare di matrice nazionale, attraverso un tempestivo e sistematico flusso informativo fra le amministrazioni locali e la Guardia di Finanza. E' il documento sottoscritto a Bologna fra il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, Carlo Levanti, e il presidente dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, Maurizio Fabbri.

L'accordo prevede la comunicazione periodica da parte dell'ente che unisce 11 comuni (Camugnano, Castel di Casio, Castel d'Aiano, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato) dei dati di sintesi di ciascun intervento e dei relativi progetti esecutivi, con la possibilità di segnalare ai finanzieri i contesti su cui si ritiene opportuno vengano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento. Il protocollo, spiega una nota, rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel Pnrr, e comunque fino al 31 dicembre 2026, inserendosi in una più ampia cornice di attenzione istituzionale rivolta al corretto impiego delle risorse pubbliche e che vede la Guardia di Finanza in prima linea nel garantire il rispetto della legalità e della trasparenza. (ANSA).