Arte: avviato restauro di sei tele fine '400 e inizi '500

Avviato il restauro su sei dipinti di fine Quattrocento e inizi Cinquecento ospitati dalla Pinacoteca comunale di Faenza, nel Ravennate. L'intervento - che riguarda alcune tra le testimonianze più antiche provenienti dalle chiese faentine - rientra tra le attività di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale finanziate dalla Regione Emilia-Romagna e realizzate attraverso tre convenzioni con i Comuni di Faenza, Ferrara e Parma per un importo complessivo di 170.000 euro.

"Le opere restaurate a Faenza - osserva l'assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori - sono alcune delle testimonianze più antiche provenienti dalle chiese faentine e risalgono alla stagione feconda in cui ogni città della Romagna ospitava botteghe di pittori, decoratori e artieri che con le loro opere hanno portato un contributo significativo all'identità di questi territori".

Nel dettaglio gli interventi di restauro riguardano la 'Madonna con Bambino, San Giovanni Evangelista e il Beato Filippo Bertoni' del Maestro della pala Bertoni; il 'Cristo portacroce' di Marco Palmezzano; la 'Madonna con il Bambino in trono tra i santi Bernardino da Siena, Giovanni Battista, Celestino Papa e Antonio da Padova (pala dei Celestini)' e 'la Madonna con il Bambino san Giovannino e angeli, i santi Ippolito e Benedetto, i santi Lorenzo e Romualdo, il Padre eterno fra angeli (polittico dei Camaldolesi)' di Giovan Battista Bertucci il Vecchio; la 'Madonna con il Bambino e i santi Giovanni Battista, Benedetto, Romualdo, Giovanni Evangelista, Girolamo e un santo vescovo di Biagio d'Antonio; lo Sposalizio mistico di santa Caterina d'Alessandria con san Giuseppe' di Luca Longhi.

Il restauro della pala Bertoni, in particolare, consentirà il prestito dell'opera alla mostra 'Rinascimento a Ferrara.

Ercole de' Roberti e Lorenzo Costa', di imminente inaugurazione in concomitanza con la riapertura di Palazzo dei Diamanti.

