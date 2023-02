Danza: a Bologna nel week-end il 'Roberto Bolle and Friends'

Torna, per il settimo anno consecutivo al Teatro EuropaAuditorium di Bologna, il gala di danza 'Roberto Bolle and Friends'. L'appuntamento con l'etoile del Teatro alla Scala e primo ballerino dell'American Ballet Theatre - non solo interprete ma anche direttore artistico dello spettacolo - è in programma sabato e domenica prossimi, 11 e 12 febbraio.

Accanto a Bolle, come di consueto, ballerini appartenenti alle più importanti compagnie di danza internazionali chiamati a realizzare un programma in grado di affascinare un numero di spettatori sempre più vasto ed eterogeneo.

Sul palco, insieme all'etoile scaligera, saliranno i danzatori e le danzatrici Antonella Albano (del Teatro alla Scala di Milano), Young Gyu Choi (del Dutch National Ballet di Amsterdam), Ève-Marie Dalcourt, Maria Eichwald,Toon Lobach, Riho Sakamoto (del Dutch National Ballet di Amsterdam) e Adhonay Soares Da Silva (dello Stuttgart Ballet di Stoccarda). (ANSA).