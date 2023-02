Anziana uccide il marito, disposti domiciliari in ospedale

(ANSA) - BOLOGNA, 06 FEB - E' stato convalidato l'arresto della donna di 76 anni che venerdì sera, a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, ha accoltellato a morte il marito 78enne, gravemente malato, e poi ha tentato di togliersi la vita. Per l'anziana, a quanto si apprende, sono stati disposti i domiciliari in una struttura sanitaria. Da venerdì la 76enne, che si era procurata alcune ferite, si trova piantonata in ospedale.

L'omicidio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri coordinati dal Pm Francesca Rago, sarebbe stato l'epilogo della esasperazione della donna per la malattia neurodegenerativa di cui soffriva il marito. L'intenzione di farla finita sarebbe emersa anche da alcuni bigliettini trovati e sequestrati a casa della coppia di coniugi. (ANSA).