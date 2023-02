Cosmoprof 2023, al centro le tendenze mondiali del settore

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Cosmoprof Worldwide Bologna è un palcoscenico privilegiato per scoprire come si sta trasformando l'industria cosmetica. In questo viaggio conoscitivo, dal 16 al 20 marzo 2023 il Centro Servizi del quartiere fieristico diventa una macchina del tempo per gli addetti ai lavori presenti a Cosmoprof Worldwide Bologna da tutto il mondo, tra il presente e il futuro del settore beauty, grazie alla collaborazione esclusiva con l'agenzia internazionale Beautystreams. Punto di partenza è il Report Cosmotrends: la rappresentazione più completa delle tendenze che guidano oggi il mercato. La guida analizza i prodotti delle aziende espositrici di Cosmoprof Worldwide Bologna che meglio interpretano queste tendenze e guida i professionisti del settore alla scoperta dei prodotti e soluzioni che cambieranno le dinamiche del settore. Una prima selezione sarà presentata durante la manifestazione all'interno del palinsesto di Cosmotalks, giovedì 16 marzo, partendo dalle candidature delle aziende espositrici attraverso il sito www.cosmoprof.com.

A Cosmoprof Worldwide Bologna 2023, che si presenta a Milano il 14 febbraio, Beautystreams mostrerà anche il progetto Cosmovision, una visione dei valori e degli elementi che influenzeranno il futuro dell'industria cosmetica nei prossimi 5 anni, per comprendere le sfide e le opportunità che si prospettano. CosmoVision sarà protagonista di un'installazione multisensoriale all'interno del Centro Servizi, grazie alla quale buyer, giornalisti, trend scouter e professionisti del settore potranno vivere in anteprima le trasformazioni della quotidianità e le nuove necessità dei consumatori di domani. In calendario anche una tavola rotonda, giovedì 16 marzo, alla presenza di Lan Vu, Founder & CEO di Beautystreams; Sam Cheow, SVP, Global Head of Makeup Innovation, Portfolio & Product Development di The Estée Lauder Companies, e Jessica Cruel, Editor in Chief di Allure Magazine. A moderare l'intervento, Micheal Nolte, SVP e Creative Director di Beautystreams. (ANSA).