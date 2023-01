Aereo turismo sparito da radar, ricerche su Appennino Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Ricerche in corso tra l'Appennino modenese e quello reggiano di un un aereo da turismo di colore bianco scomparso dai radar. A farlo sapere è il soccorso alpino in una nota dove si rende noto delle squadre del "Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico sono state attivate nel primo pomeriggio di oggi, dall'Aeronautica Militare per bonificare alcune zone", appunto dopo la scomparsa del velivolo.

Il mezzo è decollato dal Campo volo di Reggio Emilia alle 11.22, e ha interrotto le comunicazioni con il centro di controllo del traffico aereo proprio mentre sorvolava la zona montana. A bordo del velivolo ci sarebbe solo il pilota, un reggiano di 61 anni Secondo i Vigili del Fuoco, anche loro impegnati nelle ricerche, l'aereo potrebbe essere precipitato tra i comuni di Pievepelago e Riolunato, nel Modenese. Sul terreno le squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando con motoslitte, esperti in soccorso su neve e ghiaccio, droni e mezzi fuoristrada coordinati da un posto comando insediato presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pievepelago. Le ricerche rese difficoltose dal maltempo e dal rischi valanghe non hanno ancora dato alcun esito. Difficoltoso anche l'utilizzo degli elicotteri sempre causa scarsa visibilità. Le ricerche proseguiranno anche nella notte nei limiti consentiti da condizioni meteo. (ANSA).