'Video Setting' racconta la storia della videoarte in Italia

Prende il via sabato 28 gennaio a Ferrara la rassegna 'Video-Setting', con conferenze e video proiezioni a cura di Carlo Ansaloni e l'apertura della mostra di Marco Caselli Nirmal. 'Video-Setting' - il cui titolo vuole rievocare Videoset, una delle manifestazioni di importanza internazionale promosse dal Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti negli anni Ottanta - si configura come una rassegna annuale la cui prima edizione, 'Videoarte: Origini e Sperimentazioni', è articolata in sei conferenze sul tema, un'esposizione fotografica, alcune proiezioni video e due mostre, con la direzione artistica di Maurizio Camerani e organizzata da zanzara arte contemporanea. La rassegna intende ripercorrere le tappe che tra gli anni Settanta e Ottanta hanno segnato la diffusione della videoarte in Italia - momento in cui il Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti ha rivestito un ruolo di assoluto rilievo - e offre una panoramica della scena contemporanea che illustra i percorsi in cui questa pratica è andata diversificandosi e modificandosi nel corso dei decenni.

Il Centro Video Arte, la cui pionieristica attività è documentata all'interno degli archivi delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, è stato la prima istituzione pubblica italiana dedicata alla videoarte. Ad accompagnare gli interventi e nel corso della 'fase 1' della rassegna, fino al 18 febbraio, sarà allestita una selezione di scatti del fotografo Marco Caselli Nirmal, a cura di Massimo Marchetti, che documenta l'attività del Centro Video Arte di Ferrara intorno agli anni Ottanta. Nel corso della rassegna saranno inoltre proiettati alcuni video a cura di Carlo Ansaloni, Lisa Parolo e Maurizio Marco Tozzi, che insieme a Cosetta G. Saba, Francesco Spampinato e Liuba sono i relatori della prima edizione di Video-Setting.

La 'fase 1' si svolgerà alle Ex scuderie di zanzara arte contemporanea; la 'fase 2' partirà a settembre. Le mostre e gli incontri della rassegna sono a ingresso libero. (ANSA).