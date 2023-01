Tiro a volo: Cdm a Rabat, Stanco in testa nel Trap donne

(ANSA) - RABAT, 20 GEN - La gara individuale di Trap (o Fossa olimpica) della prova di Coppa del Mondo di tiro a volo a Rabat è arrivata alla quarta serie di qualificazione. A soli 25 piattelli dal termine della prima fase, l'Italia con Silvana Stanco guida la classifica femminile. La finanziera nata in Svizzera ma italiana al 100% oggi ha mancato un solo piattello e con il parziale di 49/50 si è portata al totale di 93/100. Come lei solo la statunitense Rachel Leighanne Tozier. Buono anche il piazzamento provvisorio di Jessica Rossi, settima con 89/100.

Con 88 Giulia Grassia è invece undicesima.

Nella gara maschile lo statunitense Derrick Scott Men e il portoghese Amelim Filipe Rodrigues sono in testa con 98 punti, seguiti con 97 dall'olimpionico della Repubblica Ceca David Kostelecky e con 96 dall'azzurro Daniele Resca. L'altro azzurro Luca Miotto ha invece totalizzato 94 punti.

Domani le qualificazioni si chiuderanno con l'ultima serie di 25 piattelli e al termine i migliori otto accederanno alle semifinali, alle quali seguiranno le finali. (ANSA).