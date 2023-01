Vacchi: Ima deve la sua crescita al 'modello Bologna'

"Ima è vissuta in un contesto territoriale particolare, facilitata dall'avere una realtà come quella di Bologna governata in un certo modo con culture e professionalità di un certo tipo. La caratteristica di Ima è quella di essere riuscita a coniugare bene i rapporti tra diversi attori", tra cui i sindacati. È quanto ha detto l'amministratore delegato di Ima, Alberto Vacchi, nel corso della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Ingegneria gestionale, che si è tenuta nell'aula magna dell'Università di Bologna. Vacchi ha tenuto a ricordare come "i componenti della filiera produttiva nella catena del valore siano riuscito a distribuire non solo le attività ma anche il valore stesso.

Questo coinvolgimento molto trasversale, anche dei sindacati - ha ricordato l'imprenditore - ha consentito ad Ima di fare salti in avanti importanti". "Il rapporto tra mondo del lavoro e impresa - ha concluso Vacchi - è una delle caratteristiche particolari che ha il territorio di Bologna ed ha avuto in Ima una grande forza".