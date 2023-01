Pd: Merola, credo che il candidato più adatto sia Bonaccini

"Credo che in questo momento sia importante unire il Pd e non rinunciare al ruolo di unire il centrosinistra e credo che il candidato più adatto per farlo sia Stefano Bonaccini, perché ha passione, competenza e anche capacità di dialogo". Virginio Merola, deputato ed ex sindaco di Bologna, ha annunciato la sua posizione in vista del prossimo congresso.

"Questo governo - dice Merola, conversando con i giornalisti - ha cominciato a dare segnali di crisi, che derivano dal fatto che la maggioranza che lo sostiene nasce da un accordo elettorale e non di programma. In Parlamento stanno portando provvedimenti di bandiera e che non riguardano i problemi del paese. Il Pd deve ricominciare a discutere, senza tentazioni liberiste, ma senza rinunciare al ruolo per il quale e nato. Il Pd è nato per unire e per innovare non per rinchiudersi in un fortino". (ANSA).