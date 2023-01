Con l'auto in un canale, Carabinieri si tuffano e lo salvano

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - Con la sua auto, una Bmw, è finito in un canale a Comacchio, nel Ferrarese, ed è stato salvato dall'annegamento dai Carabinieri intervenuti sul posto. I fatti risalgono alla serata di ieri quando, allertate da una segnalazione, due pattuglie dell'Arma sono giunte in via Volania dove - per cause in corso di accertamento - un automobilista ha perso il controllo della sua vettura capovolgendosi all'interno di un canale.

I militari - tuffatisi in acqua - hanno tratto in salvo, non senza difficoltà, il conducente del veicolo rimasto incastrato e intrappolato nell'abitacolo, pressoché ricoperto dall'acqua, e con pochissimo ossigeno a disposizione.

Sul posto, successivamente, sono giunti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco di Porto Garibaldi che hanno provveduto, con un'autogru, al recupero del veicolo. (ANSA).