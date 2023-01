Fotografia: 'Concrete visioni', Ferrara a passi lenti

(ANSA) - FERRARA, 13 GEN - "Concrete visioni. Ferrara a passi lenti" è il tema della mostra che aprirà al pubblico sabato 14 gennaio, con inaugurazione alle 18, alla galleria del Carbone di Ferrara, con 28 scatti del territorio e un catalogo con oltre 80 immagini. La mostra - visitabile fino a domenica 29 gennaio, tutti i giorni ore 17-20 - è organizzata dal Fotoclub di Vigarano Mainarda, con il patrocinio dei Comuni di Ferrara e Vigarano Mainarda.

La rassegna, presentata oggi alla stampa, è il risultato del lavoro fotografico del Fotoclub Vigarano che ha avuto per soggetto Ferrara, nella scia del libro "Nuova guida di Ferrara" di Carlo Bassi in cui l'architetto propone una serie di itinerari di lettura della città. La scelta delle immagini è stata fatta in maniera collettiva dagli "abitanti-fotografi", come li definisce Lucia Bonazzi nell'introduzione del catalogo, in cui scrive: "Interrogarsi sul paesaggio urbano, sulle sue trasformazioni, sulle sovrastrutture invasive che ne impediscono la piena visibilità e di conseguenza ne ostacolano la comprensione dei significati, equivale a sensibilizzare i cittadini e i visitatori all'unicità del luogo". (ANSA).