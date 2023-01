Covid: in diminuzione contagi e ricoveri in Emilia-Romagna

Nuovi casi di Coronavirus, ricoveri e pazienti in terapia intensiva con il Covid sono in diminuzione in Emilia-Romagna. Nell'ultima settimana si contano 5.350 positivi in più (l'aumento precedente era stato di 9.406) su circa 40mila tamponi. I ricoverati nelle terapie intensive della regione sono 40 (-13), negli altri reparti sono 1.101 (-386). I casi attivi scendono a 16.661 (-3.175), il 93,1% in isolamento a casa. I guariti sono 8.433 e si registrano 77 morti. (ANSA).