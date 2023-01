Si ferisce sparandosi con carabina in casa, 90enne in ospedale

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - Si è ferito sparandosi con un fucile, una carabina regolarmente detenuta, in un appartamento di Formigine, nel Modenese. Protagonista della vicenda un uomo di 90 anni. A quanto si apprende è stato lo stesso anziano a chiamare i soccorsi. Nell'abitazione sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. L'uomo è stato portato in ospedale a Baggiovara e, sempre a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per verificare se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio. (ANSA).