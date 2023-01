Fiamme in cantina, incendio in una palazzina a Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GEN - Incendio, nel tardo pomeriggio, in una palazzina in Via del Portonaccio a Forlì. Intorno alle 17 tre squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì ed una del distaccamento di Rocca San Casciano, sono intervenute per domare il rogo sviluppatosi nelle cantine della struttura. Grazie all'utilizzo di una termo-camera i pompieri hanno appurato come le fiamme si siano sprigionate in una cantina al piano interrato, prima di coinvolgere, insieme ai fumi, anche le scale per l'accesso agli appartamenti senza però compromettere la sicurezza dei residenti.

Non si registrano persone coinvolte. Sul posto - oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno disperso tutti i fumi e verificato la qualità dell'aria in tutti gli appartamenti - sono intervenuti i sanitari di Romagna Soccorso, i Carabinieri e la Polizia Locale. (ANSA).