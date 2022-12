Barilla punta su bakery in Usa e firma accordo con B&G Foods

Il gruppo Barilla annuncia di aver finalizzato un accordo con B&G Foods - holding americana di prodotti alimentari - per l'acquisizione del brand statunitense Back to Nature, specializzato nella produzione di snack salutari, a base vegetale e non Ogm. Con questo accordo Barilla accelera il proprio percorso di affermazione internazionale puntando anche sul mercato 'bakery' degli Stati Uniti, dove il gruppo è comunque già saldamente presente nella categoria dei pani croccanti con il marchio Wasa.

"In Barilla abbiamo l'obiettivo di costruire, nel lungo periodo, una presenza significativa nel settore bakery statunitense e questa operazione mi ricorda quando, oltre 25 anni fa, abbiamo iniziato lo stesso percorso con la pasta e oggi siamo leader di mercato", ha detto Guido Barilla, presidente del Gruppo. "L'acquisizione di Back to Nature - ha concluso - rappresenta un passo fondamentale per la nostra strategia di crescita e ci auguriamo che possa portarci gli stessi risultati ottenuti con la pasta". (ANSA).