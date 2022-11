'The silent whistle' vince festival Visioni Urbane

È 'The silent whistle' della regista cinese Li Yingtong il vincitore della terza edizione di Visioni Urbane, il festival di cinema indipendente e internazionale unico nel suo genere, che indaga la complessità della città, con proiezioni a Bologna e in streaming online. La cerimonia di premiazione si è svolta al Nuovo Cinema Nosadella, con la direttrice artistica del festival, Luisa Bravo: 65 i cortometraggi in concorso, da oltre 20 Paesi, che sono stati giudicati da tre giurie internazionali.

Sotto lo sguardo dei grattacieli della metropoli cinese, in un edificio popolare, si incontrano diverse solitudini, ognuna chiusa nella propria storia, vicine ma così lontane. Già selezionato nel 2022 nella sezione dei corti Cinéfondation del Festival di Cannes, il film vincitore riporta la storia di Ming, una diciannovenne solitaria che lavora di notte in un minimarket: un giorno, a ridosso della festa di primavera, il suo vicino Rui la invita per una cena 'particolare' che finisce per rievocare il suo passato nascosto.

A 'Forbidden to enter' del tedesco Paul Busk il primo premio della sezione Migrants, refugees and displaced communities, mentre 'The Silent Echo' dell'indiano Suman Sen vince per la categoria Resilient communities. (ANSA).