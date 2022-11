Mostre: Giorgio Morandi attraverso l'obiettivo di De Biasi

(ANSA) - BOLOGNA, 23 NOV - A Casa Morandi si consolida la programmazione di eventi espositivi dedicati ad artisti che, con il proprio lavoro, a vario titolo e attraverso media diversi, hanno stabilito una relazione con Giorgio Morandi. Giovedì 24 novembre (ore 18) inaugura "L'Epoca' di Mario De Biasi. Morandi attraverso l'obiettivo", mostra fotografica che presenta una straordinaria serie di ritratti non posati dell'artista nel suo ambiente domestico, realizzati nel 1959 da Mario De Biasi, allora fotoreporter di "Epoca". L'esposizione, curata da Lorenza Selleri e Silvia De Biasi - figlia del fotografo e responsabile dell'Archivio paterno - rimarrà visibile fino al 5 febbraio negli spazi di quella che fu la dimora-studio del maestro bolognese, in via Fondazza.

Accanto alle diciannove fotografie scattate a Bologna in casa di Morandi, il pubblico potrà vedere in mostra altri cinque ritratti realizzati da De Biasi a Milano, in cui il maestro bolognese è presente grazie alle proprie opere: tre di questi mostrano Lamberto Vitali nel suo appartamento, circondato da ben 14 dipinti di Morandi, e altri due hanno come soggetto Elio Vittorini, intento a leggere e scrivere nel suo studio, dove s'intravede una Natura morta di Morandi, priva di cornice, datata 1949. La mostra è corredata da documenti, numeri originali del settimanale "Epoca" (provenienti dall'archivio del museo e dalla Biblioteca dell'Istituto Storico Parri), libri provenienti dalla biblioteca personale dell'artista e da una video-intervista a Mario De Biasi realizzata da Laura Leonelli nel 2005 per il programma "Leonardo Tv". (ANSA).