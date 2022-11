Sanità: a Bologna un centro benessere dentro l'ospedale

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Nasce un centro benessere al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove i pazienti ricoverati potranno farsi una doccia o un bagno caldo e usufruire del servizio di barbiere e parrucchiere, in ambienti completamente rinnovati, confortevoli, dal design accurato. Si chiama "L'acqua e le rose" ed è stato realizzato dalla Fondazione Sant'Orsola, grazie a oltre 206 mila euro donati da 592 cittadini, il 5 per mille raccolto nel 2019 e 2020 e il contributo di Cna, Rotary Club Bologna, Cosmoprof e Inchiostro Bianco, che ha regalato meravigliose carte da parati per abbellire di piante e fiori le pareti dell'area benessere.

Il Centro di circa 100 metri quadrati si trova al padiglione 2 (Geriatria e Medicina), dove la media dei pazienti che rimangono ricoverati per più di 15 giorni è doppia rispetto al resto dell'ospedale, inoltre si tratta di un padiglione particolarmente datato, privo di docce nei reparti.

"Con questo intervento - sottolinea il presidente della Fondazione, Giacomo Faldella - mettiamo al centro il benessere e la dignità del paziente, che quando viene ricoverato ha bisogno di trovare un luogo capace di prendersi cura di tutta la persona". Per aver accesso a "L'acqua e le rose", i pazienti potranno prenotare attraverso una piattaforma dedicata, con l'aiuto del coordinatore infermieristico. Nella fase iniziale, il centro benessere sarà aperto dal lunedì al venerdì solo al mattino; vi lavoreranno a turno tre operatori sociosanitari, 24 barbieri e parrucchieri (4 in pensione) e 20 volontari della Fondazione Sant'Orsola. Intanto, continua la raccolta fondi perché mancano ancora 12 mila euro per completare i costi dell'intervento e ogni anno ne serviranno circa 70 mila per garantire il servizio. (ANSA).