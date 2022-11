Pugilato: Signani ci riprova, domani c'è l'Europeo dei medi

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Mi sento bene, e sono in forma.

Abbiamo lavorato bene e adesso tocca al ring eleggere il migliore. Sono più preparato di sempre e lo dimostrerò: rivoglio la mia cintura". E' di poche parole il 'Giaguaro' Matteo Signani che domani sera, sul ring del Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone (dove ci sarà il tutto esaurito) tenterà di riconquistare il titolo europeo dei pesi medi contro il campione in carica, il francese Anderson Prestot, che nel giugno scorso tolse la corona a Signani con un verdetto discutibile. Dopo cinque riprese, Prestot subì un taglio accidentale: il medico decretò che l'incontro venisse interrotto e la lettura dei cartellini diede la vittoria al pugile di casa. Poi però, nel dopo-match, non vennero svolti i controlli antidoping e per questo l'Ebu, ente continentale della boxe professionistica, ha ordinato la rivincita dopo il reclamo della Fpi e di Opi Since 82 che segue la carriera pugilistica della guardia costiera romagnola.

Domani sarà quindi il giorno della resa dei conti (diretta tv su Rai due alle 23,15), in cui Signani dovrà osare più del solito, mentre Prestot dice alla vigilia che "non temo nessuno, sono qui per vincere: farò un grande match poi vinca il migliore, cioè io". A favore del francese c'è che è in possesso di un montante destro molto pericoloso, ma Signani è sicuro di riuscire a neutralizzarlo. Intanto oggi, nell'hotel Romagna di Gatteo a Mare, c'è stato il peso, 72.1 kg per entrambi i pugili. Ora la parola passa al ring. (ANSA).