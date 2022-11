In corso a Bologna sgombero palazzo occupato da Collettivo

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - È cominciato questa mattina a Bologna lo sgombero dello storico palazzo di via Oberdan, Casa Felicini Giovannini, occupato da fine ottobre dal collettivo universitario Cua. Le forze dell'ordine sono arrivate poco prima delle 7 per allontanare gli occupanti e liberare l'edificio cinquecentesco, di proprietà dell'università e in disuso da anni. Sempre stamattina , un altro collettivo, Cambiare Rotta, ha annunciato sui social di aver occupato un'aula universitaria in via Filippo Re.

Sui propri profili social, lo stesso Cua - postando delle immagini dell'operazione - ha scritto "Stanno sgomberando Via Oberdan 16, accorriamo tutte!". Attualmente, sul posto, oltre agli agenti della Polizia in tenuta antisommossa, ci sono diversi ragazzi e ragazze, una ventina, accorsi con il passare delle ore.

Alcuni occupanti dello stabile sono saliti sul tetto dell'immobile da dove stanno gridando, all'indirizzo delle forze dell'ordine, "vergogna, vergogna. C'è gente che non saprà dove andare a dormire". La Polizia, a quanto appreso, sta trattando con i giovani per farli scendere dalla sommità della struttura.

