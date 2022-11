Film e dibattiti, due giorni di riflessioni sull'abitare

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Una due giorni nata dal dialogo tra la coop Piazza Grande e Caritas Bologna, con l'obiettivo di far emergere proposte collettive sul tema dell'abitare in città, in un momento nel quale l'emergenza alloggi si fa sentire e il numero dei senza dimora aumenta. Si chiama 'Oltre le quattro mura - verso un nuovo approccio al sistema abitativo' ed è in programma venerdì 18 e sabato 19 novembre.

Si parte venerdì al cinema teatro Orione di via Cimabue 14 alle 19.30, con la proiezione del film 'The Passengers', scelto per rimarcare la necessità di un potenziamento di approccio verso l'autonomia e il protagonismo dei senza dimora, accompagnandoli lungo la strada verso casa, verso la stabilità, e non a un semplice rifugio temporaneo. Il film documentario, girato a Ravenna negli appartamenti avviati dal Consorzio di cooperative sociali Sol.Co. racconta, infatti, le storie dei partecipanti a 'Housing First' - prima la casa, progetto di 'abitare sociale' che mette al centro l'autonomia dei partecipanti: persone comuni che ad un certo punto della loro vita si sono ritrovati senza casa e con coraggio hanno voluto raccontarsi davanti ad una macchina da presa.

All'incontro saranno presenti gli autori Tommaso Valente e Christian Poli, i protagonisti Dora Casalino (coordinatrice del progetto nel periodo delle riprese, consulente e formatrice per gli ecosistemi di innovazione sociale) e Marino Mazzoni (partecipante al progetto 'Housing First' dal 2018) assieme a Margherita Neri, vice presidente e formatrice di Piazza Grande e Don Matteo Prosperini direttore della Caritas di Bologna. Il film rimarrà in sala anche sabato 19 alle 20 e domenica 20 novembre alle 19.45. Il costo del bigietto è intero 7 euro, ridotto 6 euro (Over 65, Under 24, Tessere Unibo, Agis, Anec, Anspi, Corso Doc).

Sabato 19 novembre la rassegna prosegue con una giornata di studi sui temi dell'abitare negli spazi di Emil Banca Credito Cooperativo (via Trattati Comunitari Europei 1957/2007): tre tavoli di lavoro si confronteranno con facilitatori ed esperti.

