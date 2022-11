Bologna corre sulle note di Lucio Dalla

Dal 3 al 5 marzo Bologna correrà sulle note di Lucio Dalla con 'Bologna Sport Marathon', in un grande evento sportivo e musicale dedicato al cantautore bolognese scomparso il primo marzo 2012, che proprio il 4 marzo avrebbe compiuto 80 anni. 'Insieme…Bologna corre' mette in palio 3 medaglie - per la maratona, per i 30 e per i 21 km, con 5mila sportivi attesi in città e un percorso che verrà reso noto nelle prossime settimane. Per l'occasione la città si riempirà delle note di Lucio Dalla anche con 'Se io fossi un angelo', con dieci allestimenti per artisti e musicisti selezionati lungo il percorso di gara che intoneranno i capolavori di Dalla al passaggio dei runners.

"Dedicare la maratona alla musica è stato un gesto quasi spontaneo - ha detto la presidente di Bologna Sport Marathon Teresa Lopilato - visto il fortissimo legame tra musica e sport.

Molti runner - ha aggiunto - sanno quanto può essere grande il potere motivazionale della musica". Non secondario, l'amore di Lucio Dalla per lo sport, a cui ha dedicato diverse sue canzoni, come 'Un uomo solo può vincere al mondo', "che con le sue note toccanti potrà essere di ispirazione per i runner". "Si rafforza il connubio sempre più stretto tra musica e sport", ha commentato l'assessora comunale allo Sport, Roberta Li Calzi.

