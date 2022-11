Agricoltura: a BolognaFiere torna Eima International

Ben 1.500 case costruttrici, di cui 480 estere in rappresentanza di 40 paesi, 60 mila modelli esposti e visitatori attesi da 160 Stati. Sono alcuni tra i principali numeri della 45/a edizione di Eima International, la grande rassegna biennale della meccanica agricola di ritorno a BolognaFiere dal 9 al 13 novembre dopo lo stop dovuto alla pandemia.

"Internazionalizzazione, ricchezza di gamma e innovazione" saranno le parole d'ordine di un'esposizione che è diventata "punto di riferimento per tutti gli attori della filiera agromeccanica". "La superficie espositiva - ha spiegato Simona Rapastella, direttore generale di FederUnacoma, l'associazione italiana dei costruttori di macchine agricole che è organizzatrice diretta dell'evento - occupa complessivamente 128 mila metri quadrati, 8 mila dei quali situati all'esterno, tra i padiglioni della fiera. Grande attenzione al tema della sostenibilità e alla filiera bio-energetica. Venerdì 11 novembre, in mattina, sarà presente il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Non vedo l'ora di incontrarlo", ha commentato il presidente di Feder Unacoma Alessandro Malavolti.

(ANSA).