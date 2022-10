Nuova vita a Gambettola per Casa Fellini

Torna a nuova vita a Gambettola, nel Cesenate, Casa Fellini: la casa dell'infanzia del regista riminese diventa una residenza dedicata alle arti del cinema, del circo e del teatro. Domenica 6 novembre si terrà l'inaugurazione ufficiale di questa nuova realtà che nasce dal restauro del casolare di campagna cui vissero i nonni di Federico Fellini e dove lo stesso Maestro del Cinema trascorse parte dell'infanzia.

Un intervento di valorizzazione realizzato dal Comune di Gambettola con il contributo della Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di € 429.000. Lo spazio - votato alle residenze artistiche e alla formazione in materia di cinema, circo e teatro - sarà gestito e curato da un collettivo di associazioni culturali: Caracò, Ventottoluglio e Sputnik.

"Finalmente si conclude il percorso di recupero di Casa Fellini e si apre un nuovo percorso, diamo vita ad un nuovo sogno, proprio qui a Gambettola - dichiarano la sindaca Maria Letizia Bisacchi e l'assessora alla cultura Serena Zavalloni-: con questo progetto diamo vita ad un vero e proprio unicum nel panorama residenziale italiano. Abbiamo un patrimonio inestimabile nella nostra città, la casa che ha ospitato l'infanzia del più grande regista del Novecento, Federico Fellini, e intendiamo riconsegnarla alla comunità con l'obiettivo di renderla un luogo vivo di produzione culturale. Una bottega culturale - concludono - in cui i maestri possano confrontarsi con le giovani generazioni nell'arte del cinema e con il linguaggio audiovisivo". (ANSA).