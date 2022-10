Aci: a Castiglione dei Pepoli fa tappa tour guida sicura

(ANSA) - CASTIGLIONE DEI PEPOLI, 12 OTT - Torna nella nuova modalità in tour il format di Automobile Club Bologna dedicato alla guida in sicurezza, con tappa a Castiglione dei Pepoli.

L'appuntamento 2022 con l'evento è dedicato agli studenti dell'Istituto Scolastico Caduti della Direttissima, che nella mattinata di giovedì 27 ottobre parteciperanno all'incontro d'aula con gli istruttori professionisti del network Autoscuole ACI Ready 2 Go. Dopo la mattinata, che si svolgerà presso il Cinema Teatro Comunale Castiglione dei Pepoli, gli studenti si uniranno ai ragazzi iscritti alle scuole guida Ready2Go di Bologna e provincia per i Test Drive presso il piazzale del Centro Enea Brasimone, dove assieme agli istruttori proveranno le manovre di guida in sicurezza.

Automobile Club Bologna, si legge in una nota, "ringrazia l'amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli per aver messo a disposizione gli spazi comunali, il Centro Enea Brasimone per l'ospitalità all'interno del proprio piazzale e all'autoscuola Ready 2 Go di Castiglione dei Pepoli per il prezioso aiuto e il coordinamento per la realizzazione della tappa locale del progetto". Già in programma la prossima tappa del tour, che sarà nella primavera 2023 presso il Parco di Fico Eataly. (ANSA).