Si rinnova e rafforza partnership Lamborghini-Aeroporto Bologna

Si rinnova - fino al 2025 - e si rafforza la partnership tra Lamborghini e l'Aeroporto di Bologna. All'interno dello scalo si passerà dal restyling dell'angolo del Terminal che ospita i 'bolidi' della casa bolognese - che diventa una vera e propria boutique con possibilità di vendita dei prodotti e accessori della Collezione Lamborghini - ad una rivisitazione della livrea della Follow Me Car, l'auto che accompagna gli aerei in fase di atterraggio e di decollo; fino ad arrivare ad un nuovo servizio come l'Urus Vip Shuttle dedicato ai clienti del servizio Vip el 'Marconi'.

"Continua questa preziosa collaborazione tra la nostra azienda e l'Aeroporto di Bologna - osserva Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato della società automobilistica -, la presenza a di Lamborghini in questo hub ha una doppia valenza: il rapporto con il territorio che ci ospita e al quale siamo fortemente legati, ma anche un biglietto da visita rilevante per i passeggeri, che provengono da ogni parte del mondo e che avranno così la possibilità di apprezzare da vicino il nostro brand. Un legame con il locale ma con una visione globale, quindi, in piena filosofia Lamborghini".

Alla luce dell'intesa, argomenta Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale dell'aeroporto di Bologna, "siamo molto lieti di poter rafforzare la partnership con Lamborghini, una delle eccellenze del territorio che rappresenta al meglio quanto la nostra Regione può offrire in fatto di innovazione, stile e competitività. In occasione di questo rinnovo - chiosa- abbiamo anche attivato un nuovo servizio personalizzato, rivolto ai nostri clienti più esigenti, che consentirà di provare l'esperienza Lamborghini appena scesi dall'aereo: qualcosa di unico che si potrà trovare solo al Marconi". (ANSA).