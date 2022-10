'Gioielli in fermento', arte e vino in mostra a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Miniature di bottiglie di vino che diventano orecchini; capsule di bottiglie di Chablis intrecciate con fili d'argento che si trasformano in collana; alluminio, plexiglas e acciaio per dare forma a spille dalle forme sinuose nonché ad anelli e bracciali. Sono le opere d'arte-gioiello realizzate con i materiali più insoliti e originali le protagoniste della mostra 'Gioielli in fermento-Arte e vino', inaugurata oggi nella sede dell'Assemblea legislativa a Bologna e visitabile fino al 28 ottobre dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con ingresso libero, nel rispetto delle normative anti Covid. È inoltre prevista un'apertura straordinaria, con visite guidate, il 29 ottobre dalle 10 alle 13. La mostra, spiega la curatrice Eliana Negroni, è nata dall'amore per il territorio della Val Tidone (Piacenza) sbocciato una decina di anni fa: "Sono arrivata qui da Milano e questo territorio mi ha letteralmente rapita. Così ho deciso di coniugare la mia professione, che è quella di incidere i metalli, con la passione per il vino e le bellezze di questa valle. Da qui l'idea di dare forma a oggetti che ne ricordassero le eccellenze utilizzando anche materiali poveri che, sapientemente lavorati, possono trasformarsi in veri e propri gioielli. Grazie anche alla collaborazione con l'Associazione italiana per il gioiello contemporaneo, abbiamo allargato la prospettiva a un circuito internazionale e da qui è nato il progetto 'Gioielli in fermento-Arte e vino' che coinvolge 25 artisti da tutto il mondo, in arrivo anche da Giappone, Iran, Ucraina". Sono oltre 90 le opere in mostra: metalli, polimeri, carbone, cemento, cartone, vetro e tanti altri materiali hanno preso vita in forma di gioielli così come il mosto fermentando nei tini diventa vino. Al progetto, fra i tanti artisti coinvolti, hanno partecipato alcuni degli autori di riferimento dell'Emilia-Romagna come Gigi Mariani, Sara Barbanti, Gianni Riva e le emergenti Margherita Berselli e Annagiulia Giannetti. (ANSA).