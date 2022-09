Museo Mar di Ravenna acquisisce un'opera di Edoardo Tresoldi

(ANSA) - RAVENNA, 30 SET - Il Mar-Museo d'arte della città di Ravenna è la prima istituzione museale pubblica ad acquisire una delle opere di Edoardo Tresoldi, definito l'artista della "Materia Assente" e delle cattedrali in rete metallica, e nominato da Forbes nel 2017 tra gli artisti europei under 30 più influenti d'Europa.

'Sacral', installazione scelta per la mostra dantesca "Un'Epopea Pop" realizzata al Mar nel 2021 in occasione del settimo centenario della morte di Dante, selezionata nel percorso d'arte contemporanea per reinterpretare idealmente il Castello degli Spiriti Magni, è entrata a far parte della collezione permanente del Museo, dove oggi è stata ufficialmente presentata.

La scultura di grandi dimensioni, installata nel chiostro cinquecentesco del Museo d'Arte della città, anche grazie al sostegno di Marcegaglia, continuerà a dare al pubblico l'occasione di ripercorrere idealmente il viaggio dantesco.

