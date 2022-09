'La Bologna del Rinascimento' tra musei, chiese e palazzi

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Per celebrare l'arrivo a Bologna di uno dei capolavori assoluti della ritrattistica del Rinascimento - il Ritratto di Papa Giulio II di Raffaello, proveniente dalla National Gallery di Londra, al centro del progetto espositivo 'Giulio II e Raffaello. Una nuova stagione del Rinascimento a Bologna' promosso dalla Pinacoteca Nazionale dall'8 ottobre al 5 febbraio - Musei Civici d'Arte Antica/Settore Musei Civici, Genus Bononiae. Musei nella Città e Sma-Sistema Museale di Ateneo promuovono un'iniziativa congiunta, coordinata dal Comune, per permettere una più ampia e approfondita immersione nel contesto della scena artistica dall'epoca bentivolesca fino all'incoronazione di Carlo V, e del ruolo cruciale avuto da Giulio II nelle vicende cittadine. Una campagna di promozione, sostenuta da Territorio Turistico Bologna-Modena, Camera di Commercio, Azienda di Promozione Turistica dell'Emilia-Romagna e Bologna Welcome, consentirà a cittadini e turisti di riscoprire un patrimonio artistico di straordinario valore. La costruzione di una grande alleanza basata sull'integrazione di risorse e competenze tra enti pubblici e privati, a sostegno di un unico progetto culturale di grande rilevanza per la città, rientra nell'intenzione del Comune di Bologna di promuovere una sempre più stretta collaborazione con il sistema delle fondazioni e con il sistema privato per la valorizzazione dei patrimoni. In un'idea di esposizione diffusa che si dispiega a latere della mostra allestita nell'ala Rinascimento della Pinacoteca Nazionale, il pubblico potrà percorrere un itinerario a tappe attraverso nove luoghi emblematici in cui sono visibili opere fondamentali dei principali artisti che resero grandiosa la civiltà figurativa felsinea tra XV e XVI secolo: Niccolò dell'Arca, Francesco Raibolini detto il Francia, Amico Aspertini, oltre alla compagine dei ferraresi Francesco Del Cossa, Ercole de' Roberti e Lorenzo Costa. Un minisito web in italiano e inglese presenta ai visitatori i singoli luoghi di interesse e fa da accesso ad altre risorse on line, da un'audioguida-podcast alla brochure 'Promenade a Bologna' in versione digitale. (ANSA).