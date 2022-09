Covid: in Emilia-Romagna 969 nuovi casi, intensive stabili

Sono 969 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Emilia-Romagna su 11.750 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, età media 49 anni. Nelle terapie intensive i ricoveri di malati Covid è stabile, con un paziente in più da ieri per un totale di 24. Negli altri reparti dedicati i positivi sono 613, 26 in meno di ieri. Si registrano altri cinque decessi. Complessivamente in regione i casi di infezione attiva sono 15.159, di cui quasi il 96% in isolamento domiciliare perché non bisognoso di cure ospedaliere.