Salute:a Bologna 10.000 in strada per la 'Race for the Cure'

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Sono state migliaia le persone che sono scese in strada a Bologna per correre o camminare lungo le vie del centro cittadino in occasione della 'Race for the Cure' manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, tornata a colorare il capoluogo emiliano di bianco e rosa dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza Covid.

La 'gara' - partita dai Giardini Margherita con un percorso di 2 chilometri per la passeggiata e di 5 chilometri per la corsa - è stata il momento culminante di una tre giorni di eventi e iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà. Alla partenza diversi esponenti delle istituzioni e della politica come il presidente della Regione, Stefano Bonaccini; l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini; l'assessora comunale bolognese allo Sport e Bilancio, Roberta Li Calzi; l'ex sindaco di Bologna, Virginio Merola e Pierferdinando casini, entrambi candidati alle prossime elezioni politiche.

"A Bologna torna dopo due anni di stop causa pandemia la 'Race for the Cure' - ha scritto sulla sua pagina Facebook, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -: una bellissima e partecipatissima manifestazione per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla lotta ai tumori al seno, organizzata ancora una volta da Komen Italia. C'era veramente tanta gente, diecimila partecipanti - ha proseguito - . Un'atmosfera molto gioiosa, per ricordarci che anche le battaglie più difficili vanno combattute insieme. E questa regione - ha concluso Bonaccini - si dimostra ogni giorno di più terra di profonda umanità e solidarietà". (ANSA).