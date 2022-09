Parchi: 25 anni di 'Scuola di Polizia' a Mirabilandia

Due giorni, 12 show, 2 parate, 150 mezzi tra auto e moto: sono questi i numeri di 'Extreme Riding Experience', l'evento organizzato per celebrare i 25 anni di Scuola di Polizia, lo stunt show di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia.

L'appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 settembre, un intero week end per festeggiare lo stunt show che dal 1997 fa divertire a Mirabilandia i visitatori di tutte le età. La Stunt Arena sarà lo scenario in cui i motori romberanno come non mai per una quarantott'ore fuorigiri. Oltre allo spettacolo di 'Hot Wheels City-La nuova sfida', in programma anche nuovi spettacoli di Drift Car, Ape Car e Bob Cat Show e una parata di Harley-Davidson. Le strade di Mirabilandia saranno la cornice anche per auto tuning, ape car, auto Abarth e auto drifting.

Gran finale alle 17.30 di domenica 25 settembre. (ANSA).