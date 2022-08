Musica: In 3000 per Diodato sulla spiaggia di Riccione all'alba

(ANSA) - RICCIONE, 14 AGO - Con il sole che sorgeva alle spalle e la luna di fronte, Diodato questa mattina alle 6 ha dato il buongiorno alle circa 3000 persone arrivate per assistere sulla spiaggia libera di Riccione in zona Marano al suo concerto. L'evento rientra nel programma 'Albe in Controluce', i concerti al sorgere del sole sulle spiagge della Perla Verde. Il cantautore tarantino, accompagnato da Rodrigo D'Erasmo degli Afterhours al violino, Alessandro Commisso alla batteria, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati ha portato sul palco affacciato sul mare i suoi brani più celebri e due omaggi a Fabrizio De Andrè e a John Lennon in un'atmosfera onirica alle sonorità, alla sua voce incredibile e ad un'alba spettacolare.

'Grazie Riccione per questo regalo', ha detto Diodato dopo aver cantato un brano rivolto al sole mentre sorgeva sul mare. Tra i prossimi appuntamenti, il 21 agosto (zona 49 ore 6) con lo GnuQuartet, e il 28 agosto (zona 128 ore 6.15) con Luca Barbarossa. La rassegna è un progetto ideato, promosso e organizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari. (ANSA).