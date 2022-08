Morto Miki del Ciak, tra i più famosi dj di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - È morto a 74 anni Miki, al secolo Michele Giuliano, uno dei più famosi disc jockey di Bologna e maestro di numerosi affermati professionisti del settore. Da tempo era malato. Il suo nome si collega direttamente a quello del Ciak, il locale della Barca, alla periferia del capoluogo, che negli anni Settanta e Ottanta lo 'consacrò' in consolle assieme al collega Mandrillo, Giancarlo Mandrioli, da decenni una delle voci più note della radiofonia bolognese. È stato proprio Mandrillo a darne notizia sui social, così come i promotori (Maurizio Gubellini, Stefano Malaisi, Massimo Masi) del gruppo 'Polvere di Stelle', che qualche tempo fa avevano anche realizzato una serata 'sold out' per rivivere i fasti di quell'epoca all'insegna della musica funky e disco. Ancora negli ultimi mesi, su Radio Polvere di Stelle, Miki aveva uno spazio settimanale in cui venivano proposte le sue selezioni e i suoi mixaggi 'senza tempo'. Centinaia, su Facebook, i messaggi di ricordo e cordoglio del 'suo' pubblico. (ANSA).