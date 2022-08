Covid: in Emilia-Romagna oltre 2mila casi, ricoveri in calo

Sono poco più di 2.200 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 15mila tamponi nelle ultime 24 ore. Età media 52 anni. In calo i ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 39 pazienti (cinque in meno da ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.411 (47 in meno). Il bollettino quotidiano della Regione riporta altri 13 morti, fra i quali un 63enne nel Piacentino, per un totale di 17.695 vittime da inizio pandemia. I casi attivi, cioè i malati effettivi, ad oggi sono 38.560, dei quali il 96% in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.