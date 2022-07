Testimoni di Geova, battesimo dei fedeli al congresso online

Sono oltre 20mila i fedeli e simpatizzanti dei testimoni di Geova che nei fine settimana di luglio e agosto stanno seguendo online il congresso annuale dei Testimoni di Geova. Il tema dell'evento in corso in tutto il mondo è 'Cercate la pace', vi stanno assistendo tra i 15 e i 20 milioni di persone.

Uno dei momenti più attesi, spiega una nota della congregazione, è il battesimo dei nuovi fedeli per immersione totale in acqua. Per ragioni di cautela sanitaria battesimi sono stati organizzati in piscine private, al mare, nei fiumi o nei laghi rispettando le norme di sicurezza. "Sono stato impiegato in diverse missioni militari di pace all'estero come supporto logistico sanitario. Ho assistito alle atrocità della guerra nell'area Balcanica, in Iraq e in Afghanistan. Attraverso lo studio della Bibbia ho trovato le risposte alle domande che mi sono sempre fatto su Dio, le sofferenze, le ingiustizie e la morte, oltre a conoscere il messaggio di speranza e pace che contiene. Tutto questo ha cambiato profondamente la mia vita", racconta Angelo, 61 anni, residente nel Bolognese. (ANSA).