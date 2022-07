Musica: Elisa negativa al Covid, 'ora spaccheremo'

La cantautrice Elisa è negativa al Covid. Lo annuncia in una storia su Instagram in cui pubblica uno scatto dei test per il coronavirus e chiede ai fan "E adesso quanto spaccheremo?". Elisa, risultata positiva al Sars-Cov2 diversi giorni fa e con sintomi lievi di Covid, era stata costretta ad annullare alcune tappe del suo tour 'Back to the Future Live'.

La maggior parte delle date saltate è stata già riprogrammata: Pistoia, inizialmente il 10 luglio, è stata spostata al 18 settembre. Cattolica (era il 15 luglio) è riprogrammata per il 19 agosto. La data di Fermo (16 luglio) al 20 agosto e quella di Follonica (era il 29 luglio) al 24 agosto. Elisa ha aggiunto una nuova data a Benevento il 30 agosto.

Dovranno ancora pazientare i fan di Bologna, dove l'artista era attesa il 12 luglio. A breve si avranno informazioni su una nuova data.