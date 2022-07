Cinema: nove giovani ferraresi al Giffoni Film Festival

(ANSA) - FERRARA, 15 LUG - Per moltissimi giovani appassionati di cinema il Giffoni Film Festival (21-30 luglio 2022) è un sogno. Ogni anno la manifestazione richiama centinaia di bambini e adolescenti dall'Italia e dall'estero e, anche per questa edizione, si rinnova il patto con Ferrara. Saranno nove studenti, otto dalla Scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini e una dal Centro preformazione attoriale (Cpa), a raggiungere Giffoni per trascorrere dieci giorni all'insegna del cinema e della condivisione.

"È la terza volta che partecipo al festival ma questa - afferma Beatrice Mascolo, 22enne neodiplomata in recitazione alla Vancini di Ferrara - è per me la prima edizione in presenza. L'anno scorso e quello prima con il Giffoni Hub abbiamo potuto seguire il festival a distanza ma quest'anno riusciremo a partecipare dal vivo. Sono emozionata". Anche Victoria Cino conta i giorni. Lei ha 15 anni e a settembre inizierà il terzo anno al Cpa. "Sono sicura - dice - che sarà un'esperienza significativa, sia a livello di formazione sia a livello umano".

Il ponte tra Ferrara e Giffoni rappresenta una delle arterie della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema. Da oltre dieci anni Stefano Muroni, fondatore di quest'ultima, è uno dei presentatori ufficiali del festival e Claudio Gubitosi, ideatore e direttore del Gff, fin dalle origini ha salutato con favore questa nuova realtà nascente.

"Ferrara La Città del Cinema sposa i valori universali promossi dal Giffoni e condivide lo sguardo di speranza, ottimismo e fiducia che dobbiamo offrire ai nostri giovani che rappresentano il vero cuore di ogni sfida", così Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara. Oltre a Beatrice e Victoria partiranno per Giffoni anche Carolina Bigi, Federico Pasquali, Giacomo Mattarelli, Gianluca Ferroni, Maria Rita Garofolo, Mirko Termanini e Niko Donini. (ANSA).