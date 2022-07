Sono oltre cinquemila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, 5.493 su oltre 27mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, con tasso di positività al 20%. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive (in totale 28 pazienti), mentre nei reparti Covid ci sono 22 ricoverati in più da ieri per un totale di 1.152. Altri nove i decessi segnalati dal bollettino quotidiano della Regione. Complessivamente i casi di infezione attiva sono 61.341, per il 98% in isolamento domiciliare.