Motori:Barcella-Guidotti vincono Targa AC Bologna Acisport

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Si è conclusa con la vittoria di Guido Barcella, navigato da Ombretta Guidotti su una Fiat 508 C del 1938, la decima edizione di Targa AC Bologna, ottava gara del Campionato Italiano Regolarità auto storiche ACISPORT.

Dopo alcune defezioni dovute al riacuirsi dell'emergenza Covid, sono state 68 le vetture che sono state verificate tra sabato 25 e domenica 26 giugno presso l'Admiral Park Hotel di Zola Predosa (Bo). Sessantaquattro le vetture che sono riuscite a prendere il via della competizione: con soli 8 ritiri è stato tagliato il traguardo dopo gli oltre 180 km del percorso sull'appennino bolognese, con 65 prove cronometrate apprezzate per grado di difficoltà tecnica che hanno messo alla prova sia driver che auto.

Dopo aver affrontato le prime 39 PC della giornata, gli equipaggi hanno trovato ristoro e refrigerio nella terrazza panoramica della Trattoria Salvi di Camugnano, prima della ripartenza per la sessione pomeridiana di gara. Dopo pranzo ha ripreso il via la gara con il terzo settore con ritorno verso Monzuno, dove si sono svolte anche le prove della PowerStage, che hanno visto primeggiare l'equipaggio Accardo-Messina per la classifica generale, prima di rientrare gli equipaggi al traguardo finale all'Admiral Park Hotel.

Il Presidente AC Bologna Federico Bendinelli ha salutato i concorrenti e rappresentato la soddisfazione dell'Organizzazione per la buona riuscita della manifestazione - che quest'anno festeggia il traguardo delle prime 10 edizioni - e per la partecipazione di questa edizione della Targa AC Bologna, evento sul quale l'Ente punta molto.

Secondo classificato l'equipaggio su Fiat 508 S Balilla l'equipaggio Bertoli - Gamba mentre il terzo gradino del podio è andato all'equipaggio Accardo-Messina su Fiat 1100/103 del 1955.

A Passanante-Molgora e Zanasi-Bertini è andato rispettivamente il quarto e quinto posto assoluto. Il trofeo per il miglior equipaggio femminile è andato alla coppia Angino-Biagi su Autobianchi A112 Abarth del 1982, mentre la vittoria di scuderia è andata alla Scuderia Franciacorta Motori A.S.D. (ANSA).