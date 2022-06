Carabinieri: Usmia, i buoni pasto sono supertassati

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - "Buoni pasto supertassati per i Carabinieri". A denunciarlo è Alfonso Montalbano del sindacato Usmia Carabinieri che segnala come la legge di Bilancio 2020 abbia introdotto "sostanziali cambiamenti riguardo la deducibilità dei buoni pasto, stabilendo l'esenzione fiscale per i buoni erogati in formato elettronico fino a 8 euro giornalieri. Il fine è incentivare l'utilizzo dei buoni pasto elettronici attraverso la penalizzazione fiscale di quelli cartacei, assicurando tra l'altro la tracciabilità del sistema.

Ma "nonostante gli interventi legislativi tesi a favorire la digitalizzazione, la tracciabilità e soprattutto lo sgravio fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, si rileva che in diversi comandi i Carabinieri continuano a ricevere buoni pasto cartacei, subendo un pregiudizio economico rispetto ai lavoratori di altre Forze dell'Ordine o di alcuni Carabinieri in servizio, ad esempio, in reparti interforze, che ricevono i buoni elettronici".

Per il sindacato si tratta di una "difformità di trattamento che non può essere assolutamente taciuta" e pertanto Usmia invita il Comando Generale "a sollecitare ulteriormente l'acquisto e la distribuzione di buoni pasto elettronici e a ricercare una soluzione amministrativa tesa a rimborsare i colleghi che, a seguito dell'inerzia rappresentata hanno subito verosimili danni economici". (ANSA).