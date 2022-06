Ballottaggi: il centrosinistra conquista Parma e Piacenza

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Il centrosinistra conquista, al ballottaggio, Parma e Piacenza: il secondo turno, infatti, ha eletto sindaci delle due città Michele Guerra e Katia Tarasconi.

A Parma Guerra, delfino di Federico Pizzarotti, assessore alla cultura uscente, ha nettamente battuto l'ex sindaco Pietro Vignali con il 66%. Il centrosinistra torna nella maggioranza che governa la città dopo 24 anni di opposizione.

A Piacenza, con il 53%, la consigliera regionale del Pd Katia Tarasconi ha sconfitto la sindaca uscente Patrizia Barbieri, sostenuta dal centrodestra.

Molto bassa, in entrambe le città, l'affluenza alle urne: a Parma ha votato il 39,2%, a Piacenza il 42,2%, oltre dieci punti in meno rispetto alla già non altissima partecipazione del primo turno. (ANSA).