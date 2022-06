Nuovo look per lo storico Ipercoop Centro Borgo Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Si presenta con un nuovo look l'ipercoop Centro Borgo di Bologna, dopo una serie di lavori iniziati a febbraio e andati avanti a punto vendita aperto per un investimento di circa un milione di euro da parte di Coop Alleanza 3.0.

L'assessora comunale al Commercio Luisa Guidone, il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, e la presidente del Quartiere Borgo Panigale - Reno, Elena Gaggioli, hanno partecipato oggi alla re-inaugurazione di questo storico ipercoop, che è stato il primo ipermercato aperto a Bologna l'8 novembre 1989. Negli otre settemila metri quadri del punto vendita dove lavorano 200 addetti si trovano un nuovo Punto di Ascolto, insieme all'Ufficio soci e Prestito sociale che garantiscono la privacy delle operazioni, una attenzione ai prodotti locali ma anche un corner sushi. Rinnovata l'area salute benessere, l'ipercoop ha ampio spazio per i 'bisogni emergenti": si va dai prodotti per la cura della persona, agli alimenti salutistici - in particolare alimenti senza glutine, integratori alimentari. Il corner abbigliamento è realizzato con Upim, una rimodernata area Multimedia e un nuovo reparto Casa con una vasta gamma di prodotti a marchio Coop, tra cui utensili e tessile. Spazio anche ai libri e rivista con il corner dedicato. Gioielleria e ottica completano l'offerta dell'ipercoop che festeggia la riapertura con una serie di eventi gratuiti fino al 25.

Nel 2021 i 160 mila soci di Bologna città hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa che ammontano complessivamente a 31,8 milioni di euro. E chi diventerà socio entra il 30 giugno riceverà un buono spesa dj 25 euro da utilizzare all'iper Centro Borgo. (ANSA).