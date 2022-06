Mostre: Pink Floyd e le copertine di Studio Hipgnosis

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Una mostra in anteprima nazionale, con 55 opere di grande formato, ripercorre la storia di uno dei gruppi più importanti della musica rock attraverso il lavoro dello studio grafico che aiutò a tradurre in immagini la loro opera sonora: non è possibile immaginare i Pink Floyd senza le copertine dei loro album, che sono diventati dei veri e propri simboli, e dietro a quelle copertine c'erano Storm Thorgerson e Aubrey Powell, ovvero lo Studio Hipgnosis. Dal 16 giugno al 17 luglio al MarTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Medimex presenta 'Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond', mostra a cura di Ono Arte Contemporanea di Bologna.

Il nucleo centrale della mostra racconta la collaborazione tra Studio Hipgnosis e i Pink Floyd: l'esposizione raccoglie alcune delle copertine più iconiche della band accanto ai loro lavori preparatori ed out-take, per mostrare il processo creativo all'origine di quelle che ormai sono diventate pietre miliari non solo dell'arte e del design, ma anche della cultura visiva contemporanea.

Dai lavori per i Pink Floyd la mostra si allarga alle opere realizzate per band come Led Zeppelin, Peter Gabriel, Genesis e Rolling Stones. Le opere entrano in dialogo con la collezione permanente del MArTA in un percorso integrato che permetterà al visitatore di immergersi in un pezzo di storia della cultura popolare e della grafica contemporanea. (ANSA).