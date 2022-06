Ucraina: Cristina Muti premiata da 'Cuore e territorio'

Cristina Mazzavillani Muti, moglie del direttore d'orchestra Riccardo, riceverà lunedì 13 giugno il premio 'Cuore e territorio' promosso dall'omonima associazione e lanciato per dare visibilità a chi si è distinto nello studio o in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato o hanno compiuto gesti o comportamenti orientati a senso civico, altruismo e solidarietà. La fondatrice del Ravenna Festival sarà premiata per il progetto di recupero dei musicisti del teatro dell'opera di Kiev, portati in Italia a inizio aprile. La cerimonia, prima edizione del premio, si tiene all'agriturismo 'Palazzo Manzoni' a Ravenna, dalle 19, con cena e parte del ricavato della serata devoluto alla vittime della guerra in Ucraina. Saranno premiati anche, tra l'altro, medici, infermieri e dirigenti medici impegnati nella lotta al Covid e non solo. (ANSA).