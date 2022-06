Pregiudicato sfratta famiglia ucraina, sfollata due volte

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Erano scappati dalla guerra nel loro Paese, l'Ucraina, e grazie ai corridoi umanitari e a un poliziotto loro parente, che come cittadino aveva messo a disposizione una seconda casa al mare, erano riusciti ad avere un tetto sulla testa. Ma la buona sorte è durata poco: un pregiudicato, infatti, che vive insediato in un box di un'altra unità immobiliare della casa al mare, li ha aggrediti e costretti a lasciare lo stabile. Ora i tre, madre, padre e un bimbo di 5 anni, vivono in albergo a Cesenatico (Forlì-Cesena).

E' l'assurda storia emersa, a Milano, dove l'agente lavora: "L'aggressore è un pluripregiudicato socialmente pericoloso, che vive in un garage nel cortile della casa bifamiliare dove si è consumata l'aggressione, in via Cesare Battisti a Cesenatico - racconta all'ANSA il poliziotto - . L'uomo già denunciato in questura per reato di stalking dopo atteggiamenti persecutori e minacce è passato ai fatti, mandando in ospedale il padre e anche in presenza dei carabinieri ha continuato a minacciare le vittime, promettendo che si sarebbe fatto giustizia da solo, che avrebbe dato fuoco alla casa, tanto che ha anche rotto la tubazione del gas provocando un intervento dei vigili del fuoco.

E anche altre persone nella stessa via subirebbero da anni sue angherie".

A oggi l'uomo, nonostante le denunce all'autorità giudiziaria, le segnalazioni all'Ausl e alla Polizia Locale, continua a vivere nel garage, dato che la sorella che vive in un'altra unità immobiliare della casa, non lo fa entrare, espletando le proprie funzioni fisiologiche in cortile alla vista dei passanti, e impedendo l'ingresso alla famiglia allontanata, anche quando ha provato a tornare. La donna, Anastasiia K., di 31 anni, titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha chiesto protezione ai servizi sociali e aiuto al Comune ed ora i tre sono in albergo. (ANSA).