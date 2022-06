'Il giardino segreto', a Munden il Buk Film Festival

(ANSA) - MODENA, 06 GIU - Il film 'Il giardino segreto' (Gran Bretagna 2020), lungometraggio di Marc Munden con il premio Oscar Colin Firth e l'attrice Julie Walters, ha vinto a Modena la terza edizione di 'Buk Film Festival', fondato e diretto da Francesco Zarzana, un cartellone cinematografico con forte vocazione letteraria nato dalla kermesse dedicata alla piccola e media editoria italiana.

Il film - spiega la giuria composta dalle attrici Mathilde Mosnier, Valeria Zazzaretti e Marilù Pipitone, volti familiari al pubblico delle fiction e delle serie tv italiane e francesi.

- "è un'efficace trasposizione sul grande schermo del celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, di cui restituisce con maestria le atmosfere, così come le avventurose suggestioni che hanno appassionato generazioni di giovani lettori".

Alla regista franco-tunisina Manele Labidi è andato invece il Premio Buk Film Festival per la migliore regia: il film 'Un divano a Tunisi' è stato anche il lungometraggio d'esordio della regista, che per la giuria ha dimostrato "una penetrante capacità di toccare temi di scottante e spesso tragica attualità - i divari di genere, la questione femminile - con sguardo leggero ma tutt'altro che superficiale, e con la sua sapida freschezza ha saputo parlare a un pubblico transgenerazionale e di vasta latitudine".

Infine il Premio per il miglior cortometraggio è stato assegnato a 'Ferruccio, storia di un robottino' (2017), di Stefano De Felici, "un cine-tassello di tenera fantasia che strizza d'occhio all'epopea di Geppetto, e la innesta nel nostro tempo, attraverso la genesi del robottino Ferruccio, assemblato con molti aggeggi dal suo demiurgo-inventore". (ANSA).