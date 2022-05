Al via la Casa del Quartetto de I Teatri di Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 31 MAG - L'anteprima nella suggestiva Corte Bebbi a Barco di Bibbiano darà il via il 4 giugno alle 19 al progetto la Casa del Quartetto, il programma di residenza artistica di alta formazione per giovani quartetti d'archi della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.

A dare il via al programma sarà il Quartetto Eos, che eseguirà il Quartetto Op. 77 N. 1 in sol maggiore di Haydn, "Langsamer Satz" per quartetto d'archi di Webern e il Quartetto N. 1 "Sonata a Kreutzer" di Janacek, nel concerto organizzato in collaborazione con Le Dimore del Quartetto. A partire dall'8 giugno i concerti si sposteranno nei Chiostri di San Pietro e vedranno esibirsi fino al 19 giugno i quattro giovani quartetti selezionati (Cibele, dal Portogallo, Dianthus, dal Belgio, l'italiano Eridano e l'austriaco Quartetto Kandinsky), alternati ai quartetti docenti: il Quartetto Kuss, con una lunga carriera e numerosissimi riconoscimenti, tra cui anche il Premio Paolo Borciani nel 2002, e il Quartetto Diotima, nato all'interno del Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi, e presto diventato uno dei complessi più richiesti nel mondo intero.

Nel corso delle due settimane, oltre ai concerti pubblici ci saranno numerose occasioni in cui i quartetti selezionati studieranno con i quartetti docenti, con Francesco Filidei, il tutor artistico della Casa e con i due compositori ospiti, Luca Antignani e Giulia Lorusso, cui sono stati commissionati due brani che saranno eseguiti in prima assoluta la sera finale, prevista il 18 giugno alle 21.30 (con ingresso libero su prenotazione). (ANSA).